Tahran’da tarihi çarşıda yangın: 30 dükkan alev alev yandı

İran’ın başkenti Tahran’daki yer alan tarihi çarşıdaki bir pasajda çıkan yangında 30 dükkan alevlere teslim oldu.

İran’ın başkenti Tahran’da bulunan tarihi çarşıda bulunan iki katlı "Temcheh" adlı pasajda yerel saatle 07.38’de yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi gönderildi. Tahran İtfaiye Sözcüsü Celal Maleki, yangın nedeniyle çarşıdaki dükkanların kapalı olduğunu ve herhangi can kaybının yaşanmadığını belirtti. Maleki, “30 dükkan yangında zarar gördü. İtfaiye ekipleri 3 dakika içerisinde olay yerine vardı. Yangını söndürme çalışmalarımız halen devam ediyor” ifadesini kullandı. Maleki, yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldığını ve ekiplerin tüm çabalarıyla yangına müdahale ettiğini söyledi.