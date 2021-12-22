- Tahran’da Bir Metro Hızlı Trenle Çarpıştı: 22 Yaralı

İran’ın başkenti Tahran’da bir metro, hızlı trenin çarpışması sonucu 22 kişi yaralandı.

İran’ın başkenti Tahran’da, Tahran- Karaj hattında bir metro raydan çıkarak hızlı trene çarptı. Olayda 22 kişi yaralanırken 11 kişinin tedavisi hastanede devam ediyor. Sabah saatlerinde yaşanan kaza, Tahran Metrosu’nun 5.hattı üzerindeki Chitgar Metro İstasyonu yakınında meydana geldi. İran Yardım Kurumu Sözcüsü Müçteba Halidi, kaza ile ilgili “Olay yerine 19 ambulans gönderdik. Çarpışma Tahran- Karaj arası hizmet veren 5. metro hattında sabah saatlerinde gerçekleşti” dedi. Tahran Metro Şirketi Genel Müdürü Ali Azadi ise yaptığı açıklamada metronun hızlı tren hattına girdiğini belirterek “Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı. Ancak metronun hızlı tren hattına girdiği ve kazaya bunun neden olduğu anlaşılıyor” dedi.

Kazaya ilişkin soruşturma devam ediyor.

Kaynak: İHA