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Tahran’da AVM yangını: 9 yaralı

İran’ın başkenti Tahran’da bulunan bir AVM’de çıkan yangında 9 kişi yaralandı.

Asayiş 20.06.2022, 20:32
Tahran’da AVM yangını: 9 yaralı

İran’ın başkenti Tahran’da bulunan bir AVM’de çıkan yangında 9 kişi yaralandı.

İran’ın başkenti Tahran’ın kuzeyinde bulunan Lidoma adlı alışveriş merkezinde çıkan yangında 9 kişi yaralandı. İran Acil Yardım Kurumu Sözcüsü Mücteba Halidi yaptığı açıklamada, “Çıkan yangının ardından alışveriş merkezi boşaltıldı ancak 2’si kadın 9 kişi yaralandı” dedi.

Yangının uzun uğraşlar sonucu söndürüldüğünü söyleyen Halidi, “Olay yerine çok sayıda itfaiye ve ambulans ekipleri gönderildi. Uzun uğraşlar sonucu itfaiye ekipleri yangını söndürdü” dedi.

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