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Tahliye kararı verilen sahte doktor cezaevinden çıktı
Tekirdağ’da hakkında tahliye kararı verilen sahte doktor Ayşe Özkiraz, kaldığı Tekirdağ Ceza İnfaz Kurumları Kampüsündeki T Tipi Cezaevi’nden çıktı.
Asayiş 28.03.2023, 20:21
Tekirdağ’da hakkında tahliye kararı verilen sahte doktor Ayşe Özkiraz, kaldığı Tekirdağ Ceza İnfaz Kurumları Kampüsündeki T Tipi Cezaevi’nden çıktı.
Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde bulunan Çerkezköy Devlet Hastanesi’nde aylarca doktorluk yapan ve olayın ortaya çıkmasının ardından 25 Kasım 2022’de tutuklanarak cezaevine konulan Ayşe Özkiraz, hakkında tahliye kararı verilmesinin ardından tutuklu bulunduğu Tekirdağ Ceza İnfaz Kurumları Kampüsündeki T Tipi Cezaevi’nden çıktı.
8 yıl ceza aldı
Bugün görülen duruşmada mahkemede sahte doktor Ayşe Özkiraz hakkında, özel belgede 1 yıl, resmî belgeden 3 yıl, tabip unvanı kullanmaktan 4 yıl ve 18 bin TL adli para cezası verilerek tahliye kararı verildi.