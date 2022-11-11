Tahliye gemisinde yangın paniği

Yangın, Camii Mahallesi Kaplan Caddesi’nde bulunan fabrikanın limanın kısmında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, limanda bulunan tahliye gemisinde henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Yangını görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine adrese itfaiye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan itfaiye ekipleri, yangını söndürebilmek için çalışma başlattı. Ekiplerin çalışmalarının ardından yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.