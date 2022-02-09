banner528

banner526

banner527

banner420

Son Dakika
Bamya, gram altınla yarışıyor! Talep var...
Bamya, gram altınla yarışıyor! Talep var...
Bugün hava nasıl olacak? Yurtta hava durumu...
Bugün hava nasıl olacak? Yurtta hava durumu...
Serbest piyasada döviz fiyatları
Serbest piyasada döviz fiyatları
Benzine zam
Benzine zam

Tahliye edilen Tolga Daşkıran’ın ailesiyle buluşmasında duygu dolu anlar

Eskişehir’de sokakta kavga ettiği eşini ve kızını bıçaklayan Afganistan uyruklu şüpheliyi, kavgayı ayırmaya çalışırken arbede esnasında bıçakla ağır yaralayan ve ardından tutuklanan Tolda Daşkıran, tahliye edilmesinin ardından ailesine kavuştu. Cezaevi önünde açıklamada bulunan Daşkıran, “Herkes izliyordu, ben arkadaşımla müdahale etmek istedim” dedi.

Asayiş 09.02.2022, 13:07
Tahliye edilen Tolga Daşkıran’ın ailesiyle buluşmasında duygu dolu anlar

Eskişehir’de sokakta kavga ettiği eşini ve kızını bıçaklayan Afganistan uyruklu şüpheliyi, kavgayı ayırmaya çalışırken arbede esnasında bıçakla ağır yaralayan ve ardından tutuklanan Tolda Daşkıran, tahliye edilmesinin ardından ailesine kavuştu. Cezaevi önünde açıklamada bulunan Daşkıran, “Herkes izliyordu, ben arkadaşımla müdahale etmek istedim” dedi.

Olay Emek Mahallesi Ertaş Caddesi’nde gerçekleşti. Afganistan uyruklu Abdulkadir A. (62) ile eşi Shannaz N. (47) ve kızı Nasımgul A. (32) arasında bilinmeyen bir sebeple tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyüp kavgaya dönüşmesiyle Abdulkadir A. Üzerinde taşıdığı bıçakla eşini ve kızını yaraladı. Yoldan geçerken olayı gören Tolga Daşkıran (19) ise kavgayı ayırmak için ailenin yanına gitti. Çıkan arbedede Daşkıran, bıçakla Abdulkadir A.’yı yaraladı. Arkadaşı Tolga Daşkıran’a yardım etmek için olaya müdahale eden Hüseyin Şahin ise arbedede bıçakla ayağından yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Kavgada yaralanan Shannaz N. ve Abdulkadir A. ile kızları Nasımgul A. olay yerine gelen sağlık ekiplerince Eskişehir Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı. Kavgada Abdulkadir A. ve bıçakladığı eşi Shanaz N.’nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Öte yandan, polis ekiplerince olay yerinde yakalanarak gözaltına alınan Tolga Daşkıran, emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi. Burada çıkarıldığı Sulh Ceza Mahkemesince tutuklanan Daşkıran cezaevine gönderildi.

Avukatının itirazı sonrasında serbest bırakıldı

Cezaevine gönderilen Tolga Daşkıran avukatının tutukluluk haline yaptığı itiraz üzerine inceleme yapan mahkeme, üzerine atılı eylemi kendisi ve başkasının hayatına yönelik vuku bulan haksız bir saldırıyı def etmek kastı ile işlediği hususunda ciddi deliller bulunduğundan meşru müdafaa hükümleri çerçevesinde bu aşamada yurt dışına çıkış yasağı adli kontrol tedbiri uygulanarak tahliyesine karar verdi.

Cezaevi önünde duygu dolu anlar

Tahliye kararı sonrasında ailesi Eskişehir H Tipi Kapalı Cezaevi önüne geldi. İşlemleri tamamlanan Tolga Daşıran, tahliye edildi. Cezaevi dışında bekleyen ailesi ile buluşan Daşkıran’ın mutluluğu kameralara yansıdı. Kavuşmanın mutluluğuyla gözyaşı döken anne Nazire Kurt ile oğlu arasında duygu dolu anlar yaşandı.

“Herkes izliyordu, ben arkadaşımla müdahale etmek istedim”

Tahliye olduğu Eskişehir H Tipi Cezaevi’nin önünde açıklamalarda bulunan Tolga Daşkıran, “Tahliye olduğum için çok mutlu oldum. Amacım bir kadının hayatını kurtarmaktı. Böyle olsun kesinlikle kimse istemez. Herkes izliyordu, ben arkadaşımla müdahalede bulunmak istedim. Çok mutluyum, tahliye kararı veren Türk adaletine çok teşekkür ederim” diye konuştu.

“Bir kadın için savaştı”

Oğluyla buluşmasında gözyaşlarına hâkim olamayan anne Nazire Kurt, “Çok mutluyum. Allah kimseye yaşatmasın, herkesin yardımcısı olsun. Benim oğlum gurur duyulacak bir şey yaptı, can için koştu. Bir kadın için savaştı. Savaşımızı kazandık. İnşallah o kadın da kurtulur. Ben ölmesini istemem. Ben kadın şiddetin çok karşıyım. Benim oğlum gerekeni yaptı. 3 can için mücadele verdi. Asla bir daha buraları görmeyelim. Hiç kimsenin buralara gelmesini istemem. Bir anne için çok zor” dedi.

“Çok fazla seveni varmış, görmüş olduk”

Cezaevi önüne aileyle birlikte gelen Daşkıran’ın avukatı Muhammet Serkan İleli de, “Sulh Ceza Hakimliği kararıyla Tolga bugün tahliye oldu. Mutluyuz, ailesi de mutlu. Çok fazla seveni varmış, onu da görmüş olduk. Yargı süreci hâlâ devam ediyor. Kadına şiddete her zaman karşıyız. Tolga da buna karşıydı” ifadelerini kullandı.

Yorumlar (0)
parçalı az bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 24 57
2. Konyaspor 23 48
3. Adana Demirspor 24 40
4. Alanyaspor 24 39
5. Başakşehir 23 37
6. Fenerbahçe 24 37
7. Beşiktaş 24 37
8. Hatayspor 24 36
9. Gaziantep FK 23 35
10. Kayserispor 24 34
11. Karagümrük 24 33
12. Sivasspor 24 31
13. Galatasaray 24 28
14. Kasımpaşa 24 27
15. Göztepe 24 27
16. Giresunspor 24 26
17. Antalyaspor 24 25
18. Rizespor 24 22
19. Altay 24 21
20. Ö.K Yeni Malatya 23 16
Takımlar O P
1. Ankaragücü 22 48
2. Ümraniye 22 45
3. Erzurumspor 22 41
4. Bandırmaspor 22 39
5. Eyüpspor 21 37
6. İstanbulspor 21 36
7. Samsunspor 21 34
8. Adanaspor 22 32
9. Manisa Futbol Kulübü 22 28
10. Boluspor 20 27
11. Tuzlaspor 21 27
12. Keçiörengücü 22 27
13. Menemen Belediyespor 22 26
14. Gençlerbirliği 22 26
15. Kocaelispor 22 24
16. Bursaspor 21 23
17. Altınordu 22 22
18. Denizlispor 22 20
19. Balıkesirspor 21 11
Takımlar O P
1. Manchester City 23 57
2. Liverpool 22 48
3. Chelsea 24 47
4. West Ham United 24 40
5. M. United 23 39
6. Arsenal 21 36
7. Tottenham 20 36
8. Wolverhampton Wanderers 21 34
9. Brighton 22 30
10. Leicester City 20 26
11. Aston Villa 21 26
12. Southampton 22 25
13. Crystal Palace 22 24
14. Brentford 23 23
15. Leeds United 21 22
16. Everton 21 19
17. Newcastle 22 18
18. Norwich City 22 16
19. Watford 22 15
20. Burnley 20 14
Takımlar O P
1. Real Madrid 23 53
2. Sevilla 23 47
3. Real Betis 23 40
4. Barcelona 22 38
5. Atletico Madrid 22 36
6. Villarreal 23 35
7. Real Sociedad 22 35
8. Athletic Bilbao 23 34
9. Rayo Vallecano 22 31
10. Celta Vigo 23 30
11. Valencia 23 30
12. Osasuna 23 29
13. Espanyol 23 27
14. Elche 23 26
15. Getafe 23 25
16. Granada 23 24
17. Mallorca 22 23
18. Cadiz 23 18
19. Deportivo Alaves 23 17
20. Levante 22 11