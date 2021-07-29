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Tahliye edilen otellerdeki tatilciler sahile getirildi

Muğla’nın Marmaris ilçesinde çıkan orman yangını nedeniyle boşaltılan otellerdeki yerli ve yabancı turistler sahil bölgesine getirildi.

Asayiş 29.07.2021, 19:43
Tahliye edilen otellerdeki tatilciler sahile getirildi
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Muğla’nın Marmaris ilçesinde çıkan orman yangını nedeniyle boşaltılan otellerdeki yerli ve yabancı turistler sahil bölgesine getirildi.

Muğla’nın Marmaris ilçesi Armutalan Mahallesi’nde çıkan orman yangını ilçede hayatı olumsuz etkiledi. Yangın nedeniyle Armutalan ve Siteler bölgesinde yer alan yaklaşık 20 otelde konaklayan yerli ve yabancı turistler, otellerden çıkarılarak güvenli alan olarak kabul edilen sahil bölgesine geldi. Plaja gelen turistlerin yangın nedeniyle oluşan tehlikenin geçeceği süreye kadar burada bulunacakları öğrenildi.

Deniz taksi ile Marmaris merkeze gittiler

Yangın nedeniyle İçmeler merkezde bulunan bazı turistlerin ise Marmaris ilçe merkezine gitmeyi tercih etti. Ellerinde valizler ile sahile gelen turistler karayolu ile ulaşımın kapalı olması dolayısıyla deniz taksiler ile ilçe merkezine gitti. Yangının içmeler mevkiinin tamamında etkili olduğu, alevlerin Turunç Mahallesi’ne doğru ilerlediği öğrenildi.
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