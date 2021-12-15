Tahliye edilen eski MSB Daire Başkanı Cankıymaz hakkında tutuklama kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, yargılanması devam ederken tahliye edilen eski Milli Savunma Bakanlığı Personel Daire Başkanı Nuri Cankıymaz’ın yeniden tutuklanmasına karar verdi.

Yunanistan’a kaçmaya çalışırken sahte kimlikle yakalanan eski Milli Savunma Bakanlığı Personel Daire Başkanı Nuri Cankıymaz, son duruşmada adli kontrol şartıyla tahliye edilmişti. ‘Silahlı terör örgütüne üye olma’ ve ‘resmi belgede sahtecilik’ suçlarından yargılanan Cankıymaz’ın Ankara 15. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanmasına devam ediliyor. Mahkemenin verdiği tutuksuz yargılama kararına itiraz eden Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Cankıymaz’ın yeniden tutuklanmasına karar verdi.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, “24.02.2021 tarihinde Yunanistan ülkesine yasa dışı yollardan kaçmaya çalıştığı sırada üzerinde sahte kimlik ile yakalanan Kara Kuvvetleri Komutanlığından emekli Tuğgeneral N.C. hakkında Cumhuriyet Başsavcılığımızca silahlı terör örgütüne üye olma ve resmi belgede sahtecilik suçlarından TCK’nın 314/2, 3713 sk 5/1, 204/1, 53, 54, 58/9. ve 63. maddeleri gereğince cezalandırılması istemiyle Ankara 15. Ağır Ceza Mahkemesine kamu davası açıldığı, yapılan yargılama sırasında mahkemece 14.12.2021 tarihli celsede CMK’nın 109/3-a-b maddeleri gereğince adli kontrol tedbirleri uygulanmasına karar verilerek sanığın tahliyesine karar verildiği, bilahare Cumhuriyet Başsavcılığımızca yapılan itiraz üzerine Ankara 16. Ağır Ceza Mahkemesince 15.12.2021 tarih ve 2021/365 D. iş sayılı kararı ile sanığın tutuklanmasına karar verilmiştir” denildi.