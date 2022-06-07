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Tahliye çalışmalarını yürüten iş makinesi sular altında kaldı

Ankara’da etkili olan sağanak yağış sonucu İvedik’te çok sayıda iş yeri sular altına kaldı.

Asayiş 07.06.2022, 16:01
Tahliye çalışmalarını yürüten iş makinesi sular altında kaldı

Ankara’da etkili olan sağanak yağış sonucu İvedik’te çok sayıda iş yeri sular altına kaldı.

Yenimahalle ilçesi İvedik OSB’de sağanak yağış sonucu bir çok iş yeri ve araç sular altında kaldı. Bir iş yerinde 10 kişi mahsur kaldı. Bölgeye çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi yönlendirildi. Belediye ekipleri su basan alanları temizlemek için çalışma başlattı.

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