Tahin pekmez görünümlü eroin

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, Esenyurt ve Arnavutköy ilçelerinde uyuşturucu tacirlerine yönelik eş zamanlı uyuşturucu operasyonu düzenledi. Zehir tacirleri eroinleri tahin pekmez kutularında doğu illerinden İstanbul’a getirerek buradan piyasaya süreceği öğrenilirken, düzenlenen operasyon anı polis kamerasına yansıdı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Esenyurt ve Arnavutköy’de gerçekleştirilen operasyonda, önceden belirlenen adrese baskın yapıldı. Operasyonda polis, 74 kilo 600 gram eroin, 34 kilo 760 gram marihuana olmak üzere toplam 108 kilo uyuşturucu madde ele geçirdi. Operasyon anı polis kamarasına yansırken, olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı. Esenyurt’ta ele geçirilen 74 kilo 600 gram eroin ele geçirilirken, zehir tacirlerinin eroinleri tahin pekmez görünümü verdiği plastik kap içerisine koyarak Doğu illerinden kargo aracılığıyla İstanbul’a getirdiği ve burada piyasaya süreceği öğrenildi.

Yakalanan 74 kilo 600 gram eroin, 34 kilo 760 gram marihuana olmak üzere toplam 108 kilo uyuşturucu madde Vatan Caddesi’ndeki emniyet yerleşkesinde sergilendi. Şüphelilerden 1’i sevk edildiği makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderilirken, diğer 2 şahıs ile ilgili tahkikatın devam ettiği öğrenildi.