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Tahıl sevkiyatı sürüyor: Ukrayna'dan bir gemi daha hareket etti
MSB: "Tahıl sevkiyatı kapsamında; Ukrayna’nın Çernomorsk limanından 1 gemi daha bu sabah hareket etti. Ayrıca Ukrayna’dan gelen 3 gemi ile Ukrayna’ya gidecek 3 geminin de bugün denetlemesi yapılacak."
Asayiş 23.08.2022, 07:53 23.08.2022, 08:27
MSB: "Tahıl sevkiyatı kapsamında; Ukrayna’nın Çernomorsk limanından 1 gemi daha bu sabah hareket etti. Ayrıca Ukrayna’dan gelen 3 gemi ile Ukrayna’ya gidecek 3 geminin de bugün denetlemesi yapılacak."
Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, tahıl sevkiyatı kapsamında bir geminin daha yola çıktı.
Açıklamada, Tahıl sevkiyatı kapsamında, Ukrayna’nın Çernomorsk limanından 1 gemi daha bu sabah hareket etti. Ayrıca Ukrayna’dan gelen 3 gemi ile Ukrayna’ya gidecek 3 geminin de bugün denetlemesi yapılacak" ifadeleri yer aldı.