Tahıl sevkiyatı sürüyor: Ukrayna'dan bir gemi daha hareket etti

MSB: "Tahıl sevkiyatı kapsamında; Ukrayna’nın Çernomorsk limanından 1 gemi daha bu sabah hareket etti. Ayrıca Ukrayna’dan gelen 3 gemi ile Ukrayna’ya gidecek 3 geminin de bugün denetlemesi yapılacak."

Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, tahıl sevkiyatı kapsamında bir geminin daha yola çıktı.

Açıklamada, Tahıl sevkiyatı kapsamında, Ukrayna’nın Çernomorsk limanından 1 gemi daha bu sabah hareket etti. Ayrıca Ukrayna’dan gelen 3 gemi ile Ukrayna’ya gidecek 3 geminin de bugün denetlemesi yapılacak" ifadeleri yer aldı.