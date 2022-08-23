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Tahıl sevkiyatı sürüyor: Ukrayna'dan bir gemi daha hareket etti

MSB: "Tahıl sevkiyatı kapsamında; Ukrayna’nın Çernomorsk limanından 1 gemi daha bu sabah hareket etti. Ayrıca Ukrayna’dan gelen 3 gemi ile Ukrayna’ya gidecek 3 geminin de bugün denetlemesi yapılacak."

Asayiş 23.08.2022, 07:53 23.08.2022, 08:27
Tahıl sevkiyatı sürüyor: Ukrayna'dan bir gemi daha hareket etti

MSB: "Tahıl sevkiyatı kapsamında; Ukrayna’nın Çernomorsk limanından 1 gemi daha bu sabah hareket etti. Ayrıca Ukrayna’dan gelen 3 gemi ile Ukrayna’ya gidecek 3 geminin de bugün denetlemesi yapılacak."

Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, tahıl sevkiyatı kapsamında bir geminin daha yola çıktı.

Açıklamada, Tahıl sevkiyatı kapsamında, Ukrayna’nın Çernomorsk limanından 1 gemi daha bu sabah hareket etti. Ayrıca Ukrayna’dan gelen 3 gemi ile Ukrayna’ya gidecek 3 geminin de bugün denetlemesi yapılacak" ifadeleri yer aldı.

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