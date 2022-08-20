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Tahıl sevkiyatı kapsamında 2 gemi daha yola çıktı!

MSB:"Tahıl sevkiyatı kapsamında; Ukrayna Çernomorsk Limanı’ndan 2 gemi daha hareket etti. Bugün ayrıca Ukrayna’dan gelen ve Ukrayna’ya gidecek olan 2 geminin de İstanbul’un kuzeyinde denetlemesi yapılacak."

Asayiş 20.08.2022, 07:50 20.08.2022, 08:41
Tahıl sevkiyatı kapsamında 2 gemi daha yola çıktı!

MSB:"Tahıl sevkiyatı kapsamında; Ukrayna Çernomorsk Limanı’ndan 2 gemi daha hareket etti. Bugün ayrıca Ukrayna’dan gelen ve Ukrayna’ya gidecek olan 2 geminin de İstanbul’un kuzeyinde denetlemesi yapılacak."

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