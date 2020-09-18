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Taha Akyol'u dolandıranlar yakalanadı!
Gazeteci Taha Akyol'u "Terör örgütleri peşinizde" diyerek dolandıran çete yakalandı.
Asayiş 18.09.2020, 09:34
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Gazeteci Taha Akyol, kendilerini polis ve savcı olarak tanıtan dolandırıcılar tarafından "Terör örgütleri peşinizde" diyerek dolandırılmıştı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında isimleri belirlenen 3 şüpheli, dün gece geç saatlerde gözaltına alındı.
320 BİN TL DOLANDIRILDI
Şüphelilerin, gazeteci-yazar Taha Akyol'a, kendilerini polis ve savcı olarak tanıtarak 320 bin TL dolandırdığı belirlendi.
Taha Akyol'un suç duyurusu üzerine başlayan soruşturmada, isimleri tespit edilen şüpheliler dün polis tarafından gözaltına alındı.
Şüphelilerle telefonda Taha Akyol'un görüştüğü, onlara inandığı, istenilen parayı da oğlunun bankadan çekerek, Şişli'nin ara sokaklarından birinde şüpheliye elden verdiği öğrenildi.
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