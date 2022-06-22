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TAG otoyolunda feci kaza: 1 ölü, 7 yaralı

Tarsus-Adana-Gaziantep otoyolunda seyir halindeki bir otomobil tırın altına girdi. Feci kazada 1 kişi ölürken, 2’si ağır 7 kişi de yaralandı.

Asayiş 22.06.2022, 18:23
TAG otoyolunda feci kaza: 1 ölü, 7 yaralı

Tarsus-Adana-Gaziantep otoyolunda seyir halindeki bir otomobil tırın altına girdi. Feci kazada 1 kişi ölürken, 2’si ağır 7 kişi de yaralandı.

Adana’dan Gaziantep istikametinde seyir eden 06 CGE 443 plakalı otomobil, Gaziantep Batı gişelerine 2 kilometre kala önünde seyir eden tırın altına girdi. Karpuzkaya Mahallesi yakınlarında meydana gelen feci kazada otomobil sürücüsü ölürken, her iki araçta bulunan 7 kişi de yaralandı. Kazada araçta sıkışanlar, bölgeye sevk edilen itfaiye ekiplerinin çalışması ile otomobilden çıkarıldı. Yaralılar ilk müdahalenin ardından kentteki hastanelere gönderildi. Polis ve jandarma ekipleri tarafından olay yerinde başka bir kazanın yaşanmaması için geniş güvenlik tedbirleri alındı.

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