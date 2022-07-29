TAG Otoyolu’nda atık temizleme çalışmaları yoğunlaştırıldı

Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu’nun Gaziantep batı ve kuzey gişeleri arasındaki kısmına Organize Sanayi Bölgesi’ne ait atık havuzunda bulunan atığın sızmasının ardından bölgede temizleme çalışmaları yoğunlaştırıldı. Kentteki pek çok kurumun desteğiyle yapılan atık temizleme çalışmalarına 20’yi aşkın iş makinesi katılıyor.

Olay, Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu’nun Gaziantep batı ve kuzey gişeleri arasındaki kısmında meydana geldi. İddiaya göre, Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi’ne ait atık havuzunda bulunan atık, bilinmeyen bir nedenle sızarak TAG Otoyolu’na aktı. Yaşanan sızma sonucu yol çift taraflı trafiğe kapatılırken, atık arasında mahsur kalan bir tırın şoförü itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

20’yi aşkın iş makinesi otoyoldaki atığı temizliyor

Yaşanan olay sonrası bölgeye sevk edilen Gaziantep Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi, OSB İtfaiyesi, ilçe belediye ekipleri, kara yolları ve AFAD ekipleri, TAG Otoyolu’nu kapatan atığı temizlemek ve yolu tekrar trafiğe açmak için çalışma başlattı. Teyakkuz haline geçen kentteki pek çok kuruma ait ekipler, 20’i aşkın iş makinesi ile yolu kapatan atığı belirlenen noktaya boşaltıyor.

Trafik akışı, alternatif yollarla tekrar sağlanmaya başlandı

Yoğunlaştırılan çalışmalar sonrası yoldaki atığın birkaç saat içerisinde temizlenmesi ve yolun tekrar trafiğe açılması bekleniyor. Öte yandan atık nedeniyle TAG Otoyolu’nda duran trafik akışı, alternatif yollarla tekrar sağlanmaya başlandı.