TAG otoyolu çift yönlü trafiğe açıldı

Yoğun kar yağışı nedeniyle sabah erken saatlerde trafiğe kapatılan Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu’nun Gaziantep kısmı çift yönlü olarak tekrar trafiğe açıldı. Trafiğe tekrar açılan TAG Otoyolu Gaziantep kısmındaki ulaşım, yoğun sis nedeniyle kontrollü şekilde çift yönlü olarak sağlanıyor.

Gaziantep’te yaklaşık bir haftadır aralıklarla etkisini sürdüren kar yağışı, gece saatlerinde tekrar yoğunluğunu arttırdı. Kar yağışının etkisini arttırması ile beraber özellikle yol açma ve tuzlama çalışmaları yoğunlaştırıldı. Geçtiğimiz hafta binlerce aracın mahsur kaldığı Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu’nun Gaziantep kısmı da yaşanabilecek olumsuzlukların önüne geçebilmek için sabahın erken saatlerinde trafiğe kapatılmıştı.

TAG Otoyolu tekrar trafiğe açıldı

Sabah erken saatlerde yoğun kar yağışı nedeniyle trafiğe kapatılan Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu’nun Gaziantep kısmı, öğle saatlerinden önce yapılan yol açma ve tuzlama çalışmalarının ardından tekrar trafiğe açıldı.

Trafiğe tekrar açılan TAG Otoyolu Gaziantep kısmındaki ulaşım yoğun sis nedeniyle kontrollü şekilde çift yönlü olarak sağlanıyor.