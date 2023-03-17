Tadilat halindeki villanın çatısı alev alev yandı

Başakşehir’de tadilat halinde olan villanın çatı katında bulunan izolasyon malzemeleri alev alev yandı. Yangın anı cep telefonu kameraları ile görüntülendi.

Bahçeşehir’de tadilat yapılan villanın çatısına yangın çıktı. İzolasyon malzemelerinin alev alması sonucunda çıkan yangında çatı katı alev alev yandı. Alev alev yanan çatı cep telefonu kameraları ile görüntülendi. Görüntülerde yanan çatı katına itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği görüldü.