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Tadilat halindeki binada çökme: 1 yaralı

İzmir’in Konak ilçesinde tadilat halindeki tek katlı yapının çatısı çökerken, içeride tadilat yapan Afganistan uyruklu bir işçi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Asayiş 18.10.2021, 13:08
Tadilat halindeki binada çökme: 1 yaralı

İzmir’in Konak ilçesinde tadilat halindeki tek katlı yapının çatısı çökerken, içeride tadilat yapan Afganistan uyruklu bir işçi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgiye göre, olay, saat 11.30’da ilçeye bağlı Tuzcu Mahallesi 775 sokakta bulunan tek katlı bir binada meydana geldi. İddiaya göre, Afganistan uyruklu Ali G. (24), binanın çatısını güçlendirmek için çalıştığı sırada, çatı büyük bir gürültüyle çöktü. Gürültüyü duyan çevre sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, polis, 110 AKS ve İzmir Büyükşehir Belediyesi Köpekli Arama Kurtarma ekipleri sevk edildi. Olayda göçük altında kalan işçi, çevredeki vatandaşlar tarafından kurtarılırken, yaralanan Ali G., sağlık ekipleri tarafından ambulansla Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan Ali G.’nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

O anları anlattı

Öte yandan, göçük oluşan binanın yakınında oturan bir vatandaş da o anları anlattı. Göçük altında kalan işçiyi kurtardığı anı anlatan vatandaş, "Sese çıktım ve baktığımda toz bulutlarını gördüm. Arkadaş vardı içeride ve kurtarmak için fırladık evden. Komşularla birlikte yardım ettik ve çıkardık arkadaşı. Ondan sonra itfaiye, ambulans ve polis geldi. Görünürde hayati tehlikesi yoktu çok şükür" dedi.

Hassas burunlu köpekler arama yaptı

Öte yandan, İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı bünyesinde görev yapan arama kurtarma köpekleri yardımıyla göçük oluşan binada arama yapıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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