banner528

banner526

banner527

banner420

Son Dakika
İhracat birim değer endeksi yüzde 6,6 arttı
İhracat birim değer endeksi yüzde 6,6 arttı
Hamsi tezgahları şenlendirdi!
Hamsi tezgahları şenlendirdi!
BioNTech aşısı olanlar için 4. doz randevuları açıldı
BioNTech aşısı olanlar için 4. doz randevuları açıldı
Kiraz, paketi 50 liradan tezgahta yerini aldı!
Kiraz, paketi 50 liradan tezgahta yerini aldı!

Tacizle suçlanan doktor tutuklandı

Kahramanmaraş Tabip Odası Başkanı, Aile Hekimi Dr. Lütfi Tiyekli, kendisine muayeneye için gelen hastaya refakat eden 16 yaşındaki genç kızı taciz ettiği iddiasıyla tutuklandı.

Asayiş 10.02.2022, 16:42
Tacizle suçlanan doktor tutuklandı

Kahramanmaraş Tabip Odası Başkanı, Aile Hekimi Dr. Lütfi Tiyekli, kendisine muayeneye için gelen hastaya refakat eden 16 yaşındaki genç kızı taciz ettiği iddiasıyla tutuklandı.

Dulkadiroğlu ilçesindeki bir Aile Sağlık Merkezinde aile hekimi olarak görev yapan Kahramanmaraş Tabip Odası Başkanı Lütfi Tiyekli’nin, kendisine muayeneye için gelen hastaya refakat eden 16 yaşındaki genç kızı taciz ettiği ileri sürüldü.

Şikayet üzerine gözaltına alınan doktor hakkında, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Soruşturma sonunda hazırlanan iddianamede şüpheli Dr. Lütfi Tiyekli hakkında “Küçük yaşta çocuğa cinsel istismar” suçundan 5 yıla kadar hapis cezası istendi.

İddianamenin kabul edilmesinin ardından tutuksuz sanık Tiyekli’nin yargılaması Kahramanmaraş 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yapıldı. İfadesinde suçlamaları reddeden sanık Tiyekli’nin tutuklanmasına karar verildi.

Sanık Lütfi Tiyekli, tutuklanmadan önce yaptığı açıklamada, "Biz hekimler olarak muayene işlemleri sırasında bu konularda çok sıkıntı yaşıyoruz. Bahsi geçen kız çocuğu da kendi kafasına göre bir hikaye uydurmuş. Bilindiği gibi yargı bu konularda çok hassastır. Tıbbi denetleme konusunda müfettişler sürekli gelirler. Herhangi bir sıkıntı bulunmuyor. Yargı sürecini avukatım takip ediyor" demişti.

Yorumlar (0)
10°
açık
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 24 57
2. Konyaspor 23 48
3. Adana Demirspor 24 40
4. Alanyaspor 24 39
5. Başakşehir 23 37
6. Fenerbahçe 24 37
7. Beşiktaş 24 37
8. Hatayspor 24 36
9. Gaziantep FK 23 35
10. Kayserispor 24 34
11. Karagümrük 24 33
12. Sivasspor 24 31
13. Galatasaray 24 28
14. Kasımpaşa 24 27
15. Göztepe 24 27
16. Giresunspor 24 26
17. Antalyaspor 24 25
18. Rizespor 24 22
19. Altay 24 21
20. Ö.K Yeni Malatya 23 16
Takımlar O P
1. Ankaragücü 22 48
2. Ümraniye 22 45
3. Erzurumspor 22 41
4. Bandırmaspor 22 39
5. Eyüpspor 21 37
6. İstanbulspor 21 36
7. Samsunspor 21 34
8. Adanaspor 22 32
9. Manisa Futbol Kulübü 22 28
10. Boluspor 20 27
11. Tuzlaspor 21 27
12. Keçiörengücü 22 27
13. Menemen Belediyespor 22 26
14. Gençlerbirliği 22 26
15. Kocaelispor 22 24
16. Bursaspor 21 23
17. Altınordu 22 22
18. Denizlispor 22 20
19. Balıkesirspor 21 11
Takımlar O P
1. Manchester City 24 60
2. Liverpool 22 48
3. Chelsea 24 47
4. West Ham United 24 40
5. M. United 23 39
6. Arsenal 21 36
7. Tottenham 21 36
8. Wolverhampton Wanderers 21 34
9. Brighton 22 30
10. Southampton 23 28
11. Aston Villa 22 27
12. Leicester City 20 26
13. Crystal Palace 23 25
14. Brentford 24 23
15. Leeds United 22 23
16. Everton 21 19
17. Newcastle 22 18
18. Norwich City 23 17
19. Watford 22 15
20. Burnley 20 14
Takımlar O P
1. Real Madrid 23 53
2. Sevilla 23 47
3. Real Betis 23 40
4. Barcelona 22 38
5. Atletico Madrid 22 36
6. Villarreal 23 35
7. Real Sociedad 22 35
8. Athletic Bilbao 23 34
9. Rayo Vallecano 22 31
10. Celta Vigo 23 30
11. Valencia 23 30
12. Osasuna 23 29
13. Espanyol 23 27
14. Elche 23 26
15. Getafe 23 25
16. Granada 23 24
17. Mallorca 22 23
18. Cadiz 23 18
19. Deportivo Alaves 23 17
20. Levante 22 11