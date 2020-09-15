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Tacize uğradığını iddia eden kadın, tacizcisini bıçakladı
AYDIN’IN KUŞADASI İLÇESİNDE TACİZE UĞRADIĞINI İDDİA EDEN BİR KADIN, KENDİSİNİ TACİZ EDEN ADAMI İKİ YERİNDEN BIÇAKLAYARAK OLAY YERİNDEN KAÇTI.
Asayiş 15.09.2020, 17:24
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Aydın’ın Kuşadası ilçesinde tacize uğradığını iddia eden bir kadın, kendisini taciz eden adamı iki yerinden bıçaklayarak olay yerinden kaçtı.
Olay, 15.30 sıralarında Cumhuriyet Mahallesi Rıfat Arın Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir otelin önünde tacize uğradığını iddia eden Z.S. (29), masanın üstünde bulunan bıçakla S.Y.’yi iki yerinden bıçaklayarak olay yerinden kaçtı. Karnından yaralanan S.Y., kanlar içinde yakınlarda bulunan bir restorana sığındı. Olay yerine gelen ambulansla yaralı, Kuşadası Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Olay yerinden firar eden Z.S. polis ekiplerine teslim oldu. Bıçakla yaralanan S.Y.’nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.
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