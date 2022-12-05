Tacizciyi yakalayan genç kan donduran anları anlattı: "Baktığımızda şüpheli oturuyordu, kız çıplak şekildeydi, şoka girdik"

Diyarbakır’da 9 yaşında bir kız çocuğunu taciz ettiği öne sürülen şüpheli, sokak ortasında mahalleli tarafından darp edildi. Şahsı suçüstü yakalayan genç, kan donduran anları anlattı.

Olay, dün akşam saatlerinde Diyarbakır’ın merkez Bağlar ilçesi 5 Nisan Mahallesi 792. Sokak’ta bulunan bir metruk evde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, saat 19.30 civarı metruk bir evin önünde geçen H.B. ve arkadaşları içeride bir kişinin olduğunu gördü. Cep telefonlarının ışıklarını yakarak içeriye giren gençler, 25 yaşındaki bir şahsın 9 yaşındaki kız çocuğuna taciz ve tecavüz girişimini görünce şok oldu. Kızı güvenceye alan gençler, daha sonra tacizci sokak ortasında çevredekiler tarafından durumun öğrenilmesi üzerine darp edildi.

Tacizciyi suçüstü yakalayan H.B. İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine konuştu. İHA’ya konuşan H.B., kız çocuğunun çıplak halde olduğunu, tacizcinin de giyinmeye başladığını ileri sürerek şahısın ceza alması için yetkililere çağrıda bulundu. H.B., “Saat 19.30 civarıydı, yoldan geçerken burada birinin olduğunu fark ettik. İçeri girerek ışığımı yaktım, arkadaşlarla baktığımızda şüpheli oturuyordu, kız çıplak şekildeydi, şoka girdik. Biz, içeri girdiğimizde kemerini düzeltiyordu, daha sonra dışarı çıkartarak vurduk. İstiyoruz ki, cezasını alsın. Kız 9 yaşındaydı adam 25 yaşındaydı" dedi.

"Yetkililerden rica ediyoruz bu metruk evin yıkılmasını istiyoruz" diyen H.B., "Kadınlarımız var. Biz, gözümüzle şahit olduk, yetkililer gerekeni yapmasını rica ediyoruz. Mahalle sakinleri polisi aradı şahsın cezasını çekmesi için polis alıp karakola gitti bende giderek ifademi verdim gözümüzle şahit olduk” ifadelerinde bulundu.

Olayla ilgili inceleme devam ederken güvenlik şüpheli şahıs mahalleri tarafından polis ekiplerine teslim edildi.

(MB-RK-Y)