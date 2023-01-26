Taciz sanığı eski okul müdürü: “Müdürlükten öğretmenliğe düşürüldüm, bunun ezikliğini yaşıyorum"

Başkentte okul müdür yardımcısını sözlü ve fiili taciz etmekten yargılanan eski okul müdürü A.Y., "Müdürlükten öğretmenliğe düşürüldüm, bunun ezikliğini yaşıyorum" dedi.

Ankara 33. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya tutuksuz sanık A.Y, müşteki E.B. ve taraf avukatları katıldı. Mahkeme başkanı, okulda görevli olarak çalışan tanık M.N.’yi dinledi. M.N, “ Ben hizmetli olarak çalışıyordum. Müdire hanım, müdürün yanına yalnız gitmek istemiyordu. Korkuyordu. Bana biz birlikteyken ‘Odayı boş bırakma, çay kahve getir’ diyordu. Müdür bana birkaç kez ’müdire hanım, gelsin benim odamda kahvesini içsin’ dedi” ifadelerine yer verdi.

“Müdürlükten öğretmenliğe düşürüldüm, bunun ezikliğini yaşıyorum”

’Cinsel taciz’ ve ’sarkıntılık yapmak suretiyle cinsel saldırı’ suçlarından yargılanan sanık A.Y. ise, “Müdire hanım çok sigara içiyordu. Bu nedenle odasının kapısını kilitlerdi. Müdürlük sınavını kazanmasını ben sağladım, ’ders çalış bol bol’ derdim. Çok yardımcı oldum, bu sayede kazandı. Sınava hazırlandığı için de odasının kapısını kilitlerdi. Müdürlükten öğretmenliğe düşürüldüm, bunun ezikliğini yaşıyorum. Mağdurum" ifadelerini kullandı.

Mahkeme, A.Y.’nin yurt dışı yasağının devamına karar vererek, bir sonraki celseyi 6 Nisan’a erteledi.

Olayın geçmişi

Ankara’nın Mamak ilçesinde bulunan bir ilkokulun müdürü A.Y.’nin müdür yardımcısı E.B.’ye sözlü ve fiziki tacizde bulunduğu iddia edilmişti. Olayla ilgili şikayetin ardından İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından açığa alınan müdür A.Y. hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılmıştı.