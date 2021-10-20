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Taciz iddiası ortalığı karıştırdı

Tekirdağ’ın Muratlı ilçesinde iki küçük kız çocuğuna cinsel tacizde bulunduğu öne sürülen şüpheli gözaltına alındı.

Asayiş 20.10.2021, 09:36
Taciz iddiası ortalığı karıştırdı

Tekirdağ’ın Muratlı ilçesinde iki küçük kız çocuğuna cinsel tacizde bulunduğu öne sürülen şüpheli gözaltına alındı.

Olay, Kazımdirik-Turan Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, mahallede esnaflık yapan 70 yaşındaki S.E. adlı şüphelinin, 11 yaşındaki S.Ç. ve 13 yaşındaki A.M. adlı iki küçük kız çocuğuna cinsel tacizde bulunduğu ileri sürüldü. Küçük kız çocuklarının durumu ailelerine anlatması üzerine mahallede hareketli saatler yaşandı.

Şüpheliye ve şüpheliye ait dükkâna saldıran kız çocuklarının yakınları, iş yerinin camlarını kırdı. Olay yerine hızlıca intikal eden Muratlı Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüpheliyi linçten kurtararak olası bir faciayı da önledi. Cinsel taciz vakası toplumsal bir olaya dönüşmeden güvenlik güçlerince müdahale edildi.

Şüpheli şahıs gözaltına alınarak Cumhuriyet Polis Merkezi Amirliğine götürüldü. Sorgusu devam eden şüphelinin karakoldaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.

Diğer taraftan, tacize uğradığı öne sürülen küçük kız çocuklarının yakınları ise sosyal medya üzerinden tepkilerini ifade eden paylaşımlarda bulundular.

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