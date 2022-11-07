Taciz etti, küfür etti, görevli memura saldırdı sonunda tutuklandı

Tekirdağ Saray Belediyesinde iş arkadaşını taciz eden personel mağdurun şikayeti üzerine tutuklandı.

Olay, Saray ilçesinde gerçekleşti. İddiaya göre, Saray Belediyesi çalışanı O.F. isimli personel daha önce aynı birimde beraber çalıştıkları E.Y. isimli personeli mesaj ve sözle taciz ediyordu. E.Y.’nin tüm uyarılarına rağmen iş arkadaşı O.F.’nin tacizlerini devam ettirmesi ve en son evinin kapısına dayanarak taşkınlık çıkarması üzerine E.Y. iş arkadaşı O.F. hakkında polis ekiplerine şikayet bulundu.

E.Y.’nin şikayetinin ardından harekete geçen ekipler tarafından O.F. isimli şüpheli gözaltına aldı. Gözaltına alınarak Yeni Mahalle Polis Karakoluna götürülen O.F. burada da taşkınlık çıkartarak görevli polis memurlarına direnip küfürler ederek, karakoldaki eşyalara zarar verdi.

Karakolda nezarete konulan zanlı işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece kamu malına zarar verme, görevli memura görevinden dolayı hakaret ve direnme gibi suçlardan tutuklanarak cezaevine gönderildi.