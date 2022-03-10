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Taciz davasında önce mahkemede sonra karakolda ortalık böyle karıştı

Bursa Adliyesinde görülen ve ortada yeni doğan bir bebeğin olduğu taciz davasında mağdur ve sanık yakınları önce adliyede, sonra da karakol yakınındaki otoparkta birbirine girdi. 5 kişinin yaralandığı, 6 kişinin de gözaltına alındığı kavga güvenlik kameralarına an be an yansıdı. Sopa, tekme ve yumrukların konuştuğu kavga polis ekiplerinin araya girmesiyle son buldu.

Asayiş 10.03.2022, 15:29
Taciz davasında önce mahkemede sonra karakolda ortalık böyle karıştı

Bursa Adliyesinde görülen ve ortada yeni doğan bir bebeğin olduğu taciz davasında mağdur ve sanık yakınları önce adliyede, sonra da karakol yakınındaki otoparkta birbirine girdi. 5 kişinin yaralandığı, 6 kişinin de gözaltına alındığı kavga güvenlik kameralarına an be an yansıdı. Sopa, tekme ve yumrukların konuştuğu kavga polis ekiplerinin araya girmesiyle son buldu.

Bursa Adliyesinde sabah saatlerinde görülen taciz davasının tutuksuz yargılanan sanığı duruşma çıkışında mağdur yakınlarına gülerek sataştı.

Görgü tanıklarının iddialarına göre, karar üzerine adliye koridorunda tartışmaya başlayan iki ailenin karşılaşmasıyla kavgaya döndü. Adliye polislerinin araya girmesiyle kavga son bulurken, iki taraf takviye gelen polis ekipleri tarafından ifadeleri alınmak üzere Çarşı Polis Merkezi’ne götürüldü.

Karakolda ifade veren taciz davasının müştekileri ifadeden sonra karakoldan çıkarak araçlarına binmek üzere otoparka gitti.

Bu sırada karşı tarafın karakolda ifade işlemleri devam ederken başka bir araçla otoparka gelen sanıkların yakınları müşteki ve ailesiyle tartışmaya başladı. Tartışma yerini sopa ve yumruklara bıraktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Kavga sonucu müşteki ve ailesinden yaralanan 5 kişi ambulanslarla Çekirge Devlet Hastanesine kaldırılırken, sanığın yakınları olan 6 kişi gözaltına alınarak karakola götürüldü. Polis ekipleri olayla ilgili tahkikat başlattı.

O anlar kameraya anbean yansıdı

Özel bir otoparktaki kavga anları işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde ilk olarak iki tarafın sözlü olarak tartıştığı sonrasında kavgaya başladığı görülüyor.

Konuyla ilgili konuşan müştekinin avukatı Feyza Aslan Erdem, ’’ 2020 mayıs ayında müvekkilim cinsel istismara uğruyor. Bu istismardan bir çocuk doğuyor. Olayın yargılaması devam ediyor. Çocuktan DNA örneği alındı, ancak baba olduğunu iddia ettiğimiz sanıktan henüz örnek alınamadı. Tutuksuz yargılanma devam ediyor. Tutuksuz yargılanma kararı sonrasında karşı taraftan müvekkillerimize karşı haksız tahrik meydana geldi. Bunun üzerine adliyede arbede yaşandı. Olay sonrası Çarşı Polis Karakolunda iki tarafta ifade verirken, biz müvekkillerimizi sakinleştirdik. Biz müvekkillerimizi sakinleştirip gönderdik. Ben daha karakoldan çıkmadan beni aradılar, “avukat hanım koş, yetiş bize saldırıyorlar” diye. Ben polisleri çağırana kadar sanıkların akrabası olan 8-10 kişi müvekkillerimizi darp ediyorlar. Daha 18 yaşını doldurmamış müvekkilimiz de dahil olmak üzere 5 yaralı var. Yaralılardan 2-3 kişi baygın olarak hastaneye kaldırıldı. Müvekkillerimiz haklıyken haksız konuma düştüler. Ciddi bir mağduriyet yaşıyorlar. Ortada cinsel istismar neticesi doğmuş bir çocuk var. Buna rağmen tutuklama yok. Babası olmadığını zaten iddia ediyorlar. Onun haricinde çok ciddi ithamlarda bulunmaktan hiç çekinmiyorlar. Bir de üzerine gelip 8-10 kişi sopalarla darp ediyorlar. Müvekkillerimiz mağdur edildi. Biz yaşanan olayı da yargıya taşıyacağız. Cinsel istismar davasında sanık tutuksuz yargılanmaya devam ediyor. Bugün görülen duruşma sonrasında müvekkillerimize karşı haksız tahrik oldu. Sonrasında darp olayı yaşandı ve devamında karakolda ifade verirken de arbede yaşanmış. Haksız olmalarına rağmen, ortada haksız bir fiil, doğmuş bir çocuk varken, hız kesmeden saldırılarına devam ediyorlar. Biz mahkemede ifade ettik. Müvekkilimizin tehdit edildiğini, sürekli dedikodular ve nahoş söylemlerin olduğunu duruşmalarda ifade ettik ancak henüz bir tutuklama yok’’ dedi.

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