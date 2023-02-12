Tacik ekip, 144 saat sonra 6 aylık bebeği ve babasını kurtardı

Kahramanmaraş’ta meydana gelen depremlerin ardından bölgedeki arama çalışmalarına katılan Tacik ekipler, 144 saat sonra 6 aylık bebeği ve babasını enkazdan sağ çıkardı.

Kahramanmaraş merkezli 10 ili vuran 7.7 ile 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından destek için Türkiye’ye gelen yabancı arama-kurtarma ekipleri hayat kurtarmaya devam ediyor. Kahramanmaraş’ta arama kurtarma çalışmalarını sürdüren Tacikistan ekibinden mutlu haber geldi. Tacikistan Acil Durumlar Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, arama kurtarma ekibinin beraberinde getirdiği cihazla enkaz altında sağ kalanları tespit ettiği belirtilirken, "Ekip, enkaz altından 6 aylık bebeği ve babasını kurtarmayı başardı" ifadeleri kullanıldı. Enkaz altından 144 saat sonra kurtarılan bebek ve babası hastaneye sevk edildi.

Açıklamada ayrıca, Tacik ekipler tarafından 25 kişinin cenazesine ulaşıldığı ve arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği aktarıldı.