banner528

banner549

banner547

Son Dakika
Rüzgarlı hava balık tezgahlarına yansıdı
Rüzgarlı hava balık tezgahlarına yansıdı
Galatasaray hazırlık maçını 2 golle geçti
Galatasaray hazırlık maçını 2 golle geçti
Bülbülan’da Yayla şenliği
Bülbülan’da Yayla şenliği
Yurtta hava durumu
Yurtta hava durumu

Tabelaları yıkıp refüje çıktı

Antalya’nın Manavgat ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç, tali yola geçip refüje çıktı.

Asayiş 17.07.2022, 10:42
Tabelaları yıkıp refüje çıktı

Antalya’nın Manavgat ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç, tali yola geçip refüje çıktı.

Kaza, Manavgat Antalya D 400 karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Manavgat istikametinden Antalya istikametine gitmekte olan Zehra Arıcı’nın kullandığı 07 LHC 51 plakalı ticari araç, Side Köprülü kavşağını geçtikten sonra sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak tali yola geçti. Araç daha sonra trafik levhalarına çarpıp refüje çıktı. Kazanın ardından araçtan çıkarılan sürücü, sağlık ekibinin ambulanstaki kontrolünün ardından önemli bir şeyinin olmadığını belirterek tedavi istemedi.

Yorumlar (0)
29°
az bulutlu