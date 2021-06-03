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Tabela imalatı yapılan işyerinde patlama: 1 ölü

Silivri’de tabela imalatı yapan bir işyerinde henüz bilinmeyen bir nedenle meydana gelen patlamada, işyeri sahibi hayatını kaybetti. Patlama sonrasında çevrede yaşanan panik anları ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Asayiş 03.06.2021, 22:48
Tabela imalatı yapılan işyerinde patlama: 1 ölü

Silivri’de tabela imalatı yapan bir işyerinde henüz bilinmeyen bir nedenle meydana gelen patlamada, işyeri sahibi hayatını kaybetti. Patlama sonrasında çevrede yaşanan panik anları ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, akşam saatlerinde Silivri Piri Mehmet Paşa Mahallesi Kiraz Sokak üzerinde bulunan tabela imalatı yapan işyerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, tabela imalatı yapılan işyerinde henüz bilinmeyen bir nedenle patlama meydana geldi. İşyerinin içerisindeki patlama sesini duyan vatandaşlar durumu sağlık, polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri ise patlamada yaralanan işyeri sahibi Ali Yıldırım’a (33) müdahale etti. Vücudunun çeşitli yerlerinde ağır yanıklar oluşan işyeri sahibi Ali Yıldırım kaldırıldığı hastanede yapılan tüm çabalara rağmen kurtarılamadı. Hastaneye akın eden talihsiz gencin yakınları sinir krizleri geçirdi. İşyerinde çalışma başlatan ekipler, patlamanın neden meydana geldiğini belirlemek için çalışma başlatırken, patlama sonrası yaşanan panik anları kameraya yansıdı.
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