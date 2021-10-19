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Tabancayla vurulan şahıs yaralandı

Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde tartıştığı kişi tarafından tabancayla vurulan bir kişi yaralandı.

Asayiş 19.10.2021, 12:12
Tabancayla vurulan şahıs yaralandı

Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde tartıştığı kişi tarafından tabancayla vurulan bir kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Sahabiye Mahallesi Ahmetpaşa Caddesi üzerinde bulunan boş bir alanda, Y.G. ile kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi arasında tartışma çıktı. Çıkan tartışmada Y.G., tartıştığı kişi tarafından tabancayla vurularak yaralandı. Olayın ardından çevredekilerin ihbarıyla polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken sağlık ekipleri ise yaralı Y.G.’nin ilk müdahalesini yaptı. Y.G., daha sonra ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis, olayın ardından kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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