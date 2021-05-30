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Tabancayla kalbinden kendini vurdu

Samsun’da 28 yaşındaki genç tabancayla kendini kalbinden vurdu.

Asayiş 30.05.2021, 17:37
Tabancayla kalbinden kendini vurdu

Samsun’da 28 yaşındaki genç tabancayla kendini kalbinden vurdu.

Olay, Samsun’un Atakum ilçesi Çobanözü Mahallesi’nde sabah meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 28 yaşındaki S.A. evlerinde tabancayla kendini kalbinden vurdu. Ağır yaralanan genç, arkadaşı tarafından özel araçla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Su tesisatçısı olduğu öğrenilen S.A. acil serviste yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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