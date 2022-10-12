Tabancasını hazırlayıp husumetlilerine kurşun yağdırdı

Çorum’un Sungurlu ilçesinde 2 aile arasında çıkan silahlı çatışmada, 1’i kadın 2 kişi yaralandı. Bir şahsın kavga sırasında husumetlilerine silahla kurşun yağdırdığı anlar ise kameralara yansıdı.

Olay, Sungurlu ilçesi Sunguroğlu Mahallesi Eski Belediye Pasajında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Yaşar K. ve daha önce aralarında husumet bulunan Aydın K. ve Kadir K. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine şahıslar Yaşar K.’yı silahla yaraladı. Babasının vurulması üzerine oğlu Behlül K,. Sunguroğlu Mahallesi 1. Cadde’de Perihan K.’yı bacağından vurdu.

Polis ekipleri olayla ilgili incelemelerini sürdürürken, silahlı kavga anının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde bir şahsın cebinden çıkarttığı silahla iş merkezinden çıktığı ve husumetlilerine ateş açtığı görülüyor.