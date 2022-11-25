Tabanca ile vurulan fırıncı son yolculuğuna uğurlandı

Ordu’nun Fatsa ilçesinde sokak ortasında silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden fırıncı son yolculuğuna uğurlandı. Polis ekipleri, olayı gerçekleştiren cinayet zanlısını arıyor.

Olay, ilçeye bağlı Evkaf Mahallesi’nde dün gece saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ilçede fırıncı esnafı olan Orhan Çelik (46), evine gittiği esnada silahlı saldırıya uğradı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Çelik’in olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Orhan Çelik’in cansız bedeni Fatsa Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Hayatını kaybeden evli ve 2 çocuk babası Orhan Çelik için ikindi namazına müteakip Fatsa Orta Büyük Cami’de cenaze töreni düzenlendi. Çelik, alınan helalliğin ardından Fatsa Asri Mezarlığı’nda toprağa verildi.

Öte yandan, polis ekipleri olayın neden kaynaklandığını ve cinayeti işleyen şahsı bulmak için geniş çaplı inceleme başlattı.