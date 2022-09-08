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Tabanca ile oynarken kendini vuran çocuk ağır yaralandı
Kastamonu’nun Taşköprü ilçesinde tabanca ile oynarken kendini vuran 14 yaşındaki çocuk, ağır yaralandı.
Asayiş 08.09.2022, 13:35
Kastamonu’nun Taşköprü ilçesinde tabanca ile oynarken kendini vuran 14 yaşındaki çocuk, ağır yaralandı.
Olay, Kastamonu’nun Taşköprü ilçesi Çit köyü Köseoğlu Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, evinde bulunan tabanca ile oynayan 14 yaşındaki H.D., silahın kazara ateş alması neticesinde kendini vurdu. Ağır yaralanan H.D., olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Hayati tehlikesi devam eden H.D.’nin yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındığı öğrenildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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