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T4 Topkapı-Mescid-i Selam Tramvay Hattı arıza yaptı

T4 Topkapı-Mescid-i Selam Tramvay Hattında teknik bir arıza yaşandı. Arıza nedeniyle seferler Rami istasyonuna aktarılırken, vatandaşlar isyan etti. Durakta ise yoğunluk yaşandı.

Asayiş 13.09.2021, 15:39
T4 Topkapı-Mescid-i Selam Tramvay Hattı arıza yaptı

T4 Topkapı-Mescid-i Selam Tramvay Hattında teknik bir arıza yaşandı. Arıza nedeniyle seferler Rami istasyonuna aktarılırken, vatandaşlar isyan etti. Durakta ise yoğunluk yaşandı.


T4 Topkapı-Mescid-i Selam Tramvay Hattında teknik bir arıza meydana geldi. Arıza nedeniyle seferler Rami istasyonundan aktarmalı olarak yapılmaya başlandı. Vatandaşlar isyan ederken, durakta yoğunluk yaşandı.

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