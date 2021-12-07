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Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı’yı öldüren 15 kişilik suikast timinde yer alan 1 şüpheli, Fransa’daki Charles-de-Gaulle Havaalanında yakalandı
Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı’yı öldüren 15 kişilik suikast timinde yer alan 1 şüpheli, Fransa’daki Charles-de-Gaulle Havaalanında yakalandı.
Asayiş 07.12.2021, 19:00 07.12.2021, 19:13
Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı’yı öldüren 15 kişilik suikast timinde yer alan 1 şüpheli, Fransa’daki Charles-de-Gaulle Havaalanında yakalandı.