Suudi Arabistanlı işadamı Mısır Cumhurbaşkanı Sisi’yi överken kalp krizi geçirdi

Suudi Arabistanlı iş adamı Mohammad Al Qahtani, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi’den övgüyle bahsettiği sırada kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.

Al-Salam Holding Yönetim Kurulu Başkanı Suudi Arabistanlı iş adamı Mohammad Al Qahtani, Mısır’ın Kahire’de düzenlenen Arap-Afrika Konferansı’nda yaptığı konuşma sırasında kalp krizi geçirerek yere yığıldı. Hayatını kaybettiği açıklanan Al Qahtani’nin, konuşmasında Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi’den övgüyle bahsettiği sırada kalp krizi geçirdiği aktarıldı. Al Qahtani’nin yere yığılmadan önce Sisi’yi “insanlığın dekanı ve barış adamı” olarak nitelendirdiği belirtildi.