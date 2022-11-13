Suudi Arabistan’da sel felaketi: 1 çocuk öldü

Suudi Arabistan’ın Hail bölgesinde etkili olan şiddetli yağışların ardından meydana gelen sel felaketinde bir çocuk hayatını kaybetti.

Suudi Arabistan’ın Hail bölgesinde etkili olan sağanak yağışlar hayatı durma noktasına getirdi. Çok sayıda yol sel felaketi nedeniyle sular altında kalırken, ulaşımda da aksamalar meydana geldi. Suudi Sivil Savunma Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, sel sularına kapılarak boğulan bir çocuğun cansız bedenine ulaşıldığı belirtildi.

Öte yandan, Wadi Al-Hafna bölgesinde araçlarında mahsur kalan 4 kişi ekipler tarafından kurtarıldı. Yetkililer, Hail bölgesindeki halka ani su baskınlarına karşı tetikte olma çağrısında bulundu.