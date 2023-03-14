Suudi Arabistan’da hortum

Suudi Arabistan’da etkili olan hortum nedeniyle bölgede maddi hasar meydana geldi.

Suudi Arabistan’ın Taif kentinde pazar günü ’kum şeytanı’ adı verilen hortum oluştu. Tarım arazisinde meydana gelen ve metrelerce yüksekliğe ulaşan hortum, çevredeki araçların büyük hasar almasına yol açtı. Hortum nedeniyle havalanan toz ve taşlar etrafa saçılırken, hortumun kısa sürede etkisini kaybettiği belirtildi.

Suudi Arabistan meteoroloji servisi pazar günü yaptığı açıklamada, hafta boyunca birçok bölgede etkili olması beklenen gök gürültülü sağanak yağışlar, dolu, sel ve fırtınalar konusunda uyarıda bulunmuştu.