banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Ümitcan Uygun'un ağabeyi Erol Uygun tutuklandı
Ümitcan Uygun'un ağabeyi Erol Uygun tutuklandı
'Altın madalyayı Cumhurbaşkanımıza armağan ediyorum'
'Altın madalyayı Cumhurbaşkanımıza armağan ediyorum'
Polisleri tehdit etmişti! Sadık Yıldırım tutuklandı!
Polisleri tehdit etmişti! Sadık Yıldırım tutuklandı!
Tülin Şahin, eski eşini neden gözaltına aldırdı?
Tülin Şahin, eski eşini neden gözaltına aldırdı?

Suudi Arabistan’da benzin istasyonunda yangın

Suudi Arabistan’da bir benzin istasyonunda tankerin yakıt boşaltması sırasında yangın çıktı.

Asayiş 07.08.2021, 23:38
Suudi Arabistan’da benzin istasyonunda yangın

Suudi Arabistan’da bir benzin istasyonunda tankerin yakıt boşaltması sırasında yangın çıktı.

Suudi Arabistan’ın Tebük şehrinde Duba Yolu üzerinde bir benzin istasyonunda büyük yangın çıktı. Yangının bir tankerin istasyonda akaryakıt boşaltırken çıktığı belirtildi. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Sivil Savunma Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, yangının ekipler tarafından kontrol altına alındığı ve herhangi bir yaralanma veya can kaybının kaydedilmediği belirtildi. Yangına ilişkin polis ekiplerince soruşturma başlatıldı.
Yorumlar (0)
24°
açık