Sütçüler’deki yangına havadan gece müdahalesi

Isparta’nın Sütçüler ilçesinde devam eden yangına Ukrayna’dan gelen gece görüşlü helikopterler müdahale ediyor.

Sütçüler ilçesine bağlı Çandır köyündeki Yazılı Kanyon Tabiat Parkı’nın ormanlık alanında pazartesi günü çıkan yangın büyüyerek geniş bir alana yayıldı. Yangının kontrol altına alınması için hem havadan hem de karadan müdahale sürüyor. Ancak kontrol altına alınamayan yangınlar için yeni bir aşamaya geçildi. Farklı illerdeki orman yangınlarına müdahale edebilmek için Ukrayna’dan 5 helikopter Isparta Süleyman Demirel Havalimanı’na geldi. Bunlardan 2 gece görüşlü helikopter Çandır köyünde akşam saatlerinde alevlerin tekrar yükseldiği Yıldız mahallesine müdahaleye başladı. Helikopterler gece boyunca köydeki yangına müdahalesini sürdürecek.