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Süt toplama aracının altına giren çocuk ezilerek hayatını kaybetti
Samsun’da park halindeki süt toplama atacının altına giren çocuk aracın hareket etmesi sonucu ezilerek hayatını kaybetti.
Asayiş 21.08.2022, 14:52
Samsun’da park halindeki süt toplama atacının altına giren çocuk aracın hareket etmesi sonucu ezilerek hayatını kaybetti.
Olay, Samsun’un Vezirköprü ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kırsal mahallede süt toplayan üzerinde süt tankı bulunan T.D. (40) idaresindeki kamyonet park halindeyken aracın altına 1.5 yaşlarındaki Yasin Büyük girdi. Aracını hareket ettiren T.D. kazara Yasin Büyük’ü ezerek ölümüne sebep oldu. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.