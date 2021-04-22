Süt tankeri kaza yaptı, tonlarca süt yola döküldü

Niğde’de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği süt tankeri yoldan çıktı.

Kaza, Ankara-Niğde yolu Kızılca köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Gökhan Y.’nin kullandığı 51 ABA 407 plakalı süt tankeri sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıktı. Tonlarca süt yollara dökülürken tanker sürücüsü ambulansla Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.