banner549

banner547

Son Dakika
Temmuz’da en fazla ilaç fiyatları arttı
Temmuz’da en fazla ilaç fiyatları arttı
Tayvan liderinden Pelosi’ye şeref madalyası
Tayvan liderinden Pelosi’ye şeref madalyası
Bugün hava nasıl olacak?
Bugün hava nasıl olacak?
Kavurucu sıcakta buğday hasadı
Kavurucu sıcakta buğday hasadı

Süt sağımı yaparken elektrik akımına kapılan adam kurtarılamadı

Gaziantep’in Nizip ilçesinde süt sağım makinesiyle sağım yaparken elektrik akımına kapılan adam, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Asayiş 03.08.2022, 13:01
Süt sağımı yaparken elektrik akımına kapılan adam kurtarılamadı

Gaziantep’in Nizip ilçesinde süt sağım makinesiyle sağım yaparken elektrik akımına kapılan adam, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, sabah erken saatlerde Gaziantep’in Nizip ilçesi kırsal Yeniyazı Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, Yeniyazı Mahallesi’nde bulunan çiftlikte süt sağım makinesi ile süt sağımı yapan Abdülkadir Gül (45), elektrik akımına kapıldı. Olay sonrası ağır yaralanan Gül, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Nizip Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Hastanede hayatını kaybetti

Gül, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden Abdulkadir Gül’ün cansız bedeni, Gaziantep Adli Tıp Kurumunda yapılan işlemlerinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

Yorumlar (0)
30°
parçalı az bulutlu