Süt fabrikası alevlere teslim oldu, 200 güvercin telef oldu

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde bir süt ve süt ürünleri fabrikasında çıkan yangında 200 güvercin telef oldu. Fabrikada büyük ölçüde maddi hasara sebep olan yangının, fabrika sahibinin çatı kısmında beslediği güvercinler için yaktığı mumun ahşap malzemeleri tutuşturması neticesinde çıktığı değerlendiriliyor.

Olay, Kocaeli’nin Gebze ilçesi Pelitli Mahallesi Sanayi Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, cadde üzerinde bulunan süt ve süt ürünleri fabrikasında yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın, fabrikanın çatı kısmını sardı. Yangını fark eden vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Kısa süre sonra olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışma başlattı. Yangın ekiplerin müdahalesi ile kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında can kaybı ve yaralanan olmazken, fabrikada maddi hasar meydana geldi. Ekipler tarafından yapılan incelemelerde, fabrikadaki yaklaşık 200 güvercinin telef olduğu belirlendi. Ekipler tarafından yapılan ilk belirlemelere göre, yangının fabrika sahibinin çatı kısmında beslediği güvercinler için yaktığı mumun ahşap malzemeleri tutuşturması neticesinde çıktığı belirlendi.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.