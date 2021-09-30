banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Kılıçdaroğlu: Çiftçilerin kredi faizlerini sileceğiz
Kılıçdaroğlu: Çiftçilerin kredi faizlerini sileceğiz
Gram 500'e dayandı! Altın fiyatları ne kadar oldu?
Gram 500'e dayandı! Altın fiyatları ne kadar oldu?
İşte Merkez Bankası'nın yeni binasının maliyeti!
İşte Merkez Bankası'nın yeni binasının maliyeti!
Yargıtay'dan emsal karar: Kiracı ölünce...
Yargıtay'dan emsal karar: Kiracı ölünce...

Susurluk’taki kazanın güvenlik kamera görüntüsü çıktı

Balıkesir’in Susurluk ilçesinde meydana gelen trafik kazasına ait güvenlik kamera görüntüsü ortaya çıktı.

Asayiş 30.09.2021, 14:06
Susurluk’taki kazanın güvenlik kamera görüntüsü çıktı

Balıkesir’in Susurluk ilçesinde meydana gelen trafik kazasına ait güvenlik kamera görüntüsü ortaya çıktı.

Balıkesir-Susurluk karayolu üzerinde bulunan bir dinlenme tesisi önünde aniden karayoluna çıkan otomobile çarpan kamyonun güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Otomobilin aniden tali yoldan anayola çıkması ile kazanın meydana geldiği, kamyonun hızla otomobile çarptığı görüntüleri içeriyor.

banner518
Yorumlar (0)
banner515
22°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
Takımlar O P
Takımlar O P
Takımlar O P