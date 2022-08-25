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Susurluk’ta yanan tır dorsesi kullanılamaz hale geldi

Balıkesir-Susurluk yolunda seyir halindeki tırın dorsesi alev aldı. Yangın sonrası dorse hurdaya döndü.

Asayiş 25.08.2022, 08:48
Susurluk’ta yanan tır dorsesi kullanılamaz hale geldi

Balıkesir-Susurluk yolunda seyir halindeki tırın dorsesi alev aldı. Yangın sonrası dorse hurdaya döndü.

Balıkesir istikametinden İstanbul istikametine seyir halindeyken Susurluk, Babakoy - Armutlu arasında dorse kısmından dumanlar yükselmeye başlayan tırın dorsesi kullanılamaz hale geldi. Dorsedeki yangını fark eden sürücü aracı emniyet şeridine çektikten sonra araçtan indi. Dorse bir anda alev topuna dönerken, Dorseye ilk müdahaleyi yoldan geçen araçlardan inen vatandaşlar tarafından yangın tüpleri ile yaptı. Olay yerine çok sayıda itfaiye itfaiye ekipleri sevk edildi, itfaiye ekipleri alevleri söndürürken dorse kullanılmaz hale geldi. Olayda ölen yada yaralanan olmazken, yangınla ilgili tahkikat başlatıldı.

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