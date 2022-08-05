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Susurluk’ta 16 hektar ormanlık alan kül oldu

Balıkesir’in Susurluk ilçesine bağlı Yıldız köy mevkiinde dün akşam saatlerinde çıkan orman yangını kontrol altına alınırken soğutma çalışmalarına devam ediliyor. Orman Bölge Müdürlüğüne ait ekipler soğutma çalışmaların sürdürürken bölgede 16 hektarlık fıstıkçamı ve kızılçamın yer aldığı ormanlık alan zarar gördü.

Asayiş 05.08.2022, 13:14
Susurluk’ta 16 hektar ormanlık alan kül oldu

Balıkesir’in Susurluk ilçesine bağlı Yıldız köy mevkiinde dün akşam saatlerinde çıkan orman yangını kontrol altına alınırken soğutma çalışmalarına devam ediliyor. Orman Bölge Müdürlüğüne ait ekipler soğutma çalışmaların sürdürürken bölgede 16 hektarlık fıstıkçamı ve kızılçamın yer aldığı ormanlık alan zarar gördü.

Susurluk’ta soğutma çalışmaları devam eden orman yangını soğutma çalışmalarına 120 personelin yer aldığı bilgisine ulaşılırken 27 arazöz ve 6 su ikmal aracı da soğutma çalışmalarında yer alıyor. Gece boyunca gece görüşüne sahip helikopterlerin söndürme çalışmalarına katıldığı ormanlık alandaki yangın sabah saatlerinde kontrol altına alındı. Orman Bölge Müdürlüğü ve Balıkesir Büyükşehir Belediyesine ait itfaiye araçları kontrol altındaki yangında soğutma çalışmalarına devam ediyor.

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