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Susurluk’da bir ev alevlere teslim oldu

BALIKESİR'İN SUSURLUK İLÇESİNDE GECE YARISI ÇIKAN YANGINDA 1 EV KULLANILAMAZ HALE GELDİ

Asayiş 21.09.2020, 02:16
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Susurluk’da bir ev alevlere teslim oldu

Balıkesir’in Susurluk ilçesinde gece yarısı çıkan yangında 1 ev kullanılamaz hale geldi.

Balıkesir’in Susurluk ilçesine bağlı Asmalıdere Kırsal Mahallesinde meydana gelen yangında bir ev kullanılamaz hale geldi. Gece yarısı çıkan yangına Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri tarafından kısa sürede müdahale edildi. Evde yaşayan Mehmet Boz (87) ve Sevim Boz (81) yangından yara almadan kurtarılırken, ekipler yangının çıkış nedenini araştırıyor.

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