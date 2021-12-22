Susurluk hükümlüsü son yolculuğuna uğurlandı

Kadıköy’deki bir restoranda çıkan silahlı kavga sonucu vurularak hayatını kaybeden Susurluk davası hükümlüsü eski özel harekat polisi Ziya Bandırmalıoğlu, memleketi Bilecik’in Söğüt ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

İstanbul Kadıköy’de ünlü bir restoranda 2 gün önce çıkan silahlı çatışmada Susurluk davasından hüküm giyen eski özel harekat polisi Ziya Bandırmalıoğlu ve eski polis Şahin Aslan hayatını kaybetmişti. Olayla ilgili polis ekiplerinin çalışmaları devam ederken, Ziya Bandırmalıoğlu’nun cansız bedeni defnedilmek üzere memleketi Bilecik’in Söğüt ilçesine getirildi.

Evli ve 3 çocuk babası olan 61 yaşındaki Ziya Bandırmalıoğlu’nun cenazesi namazı yoğun bir katılım ile Çelebi Sultan Mehmet Camii’nde kılındı. Bandırmalıoğlu’nun cansız bedeni, kılınan cenaze namazı ardından Söğüt İlçe Mezarlığı’na defnedildi.