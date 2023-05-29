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Suşehri’nde yollar göle döndü
SİVAS’IN SUŞEHRİ İLÇESİNDE ETKİLİ OLAN SAĞANAK YAĞMUR SONRASI YOLLAR ADETA GÖLE DÖNDÜ
Asayiş 29.05.2023, 17:25
Sivas’ın Suşehri ilçesinde etkili olan sağanak yağmur sonrası yollar adeta göle döndü.
Sivas’ın Suşehri ilçesinde öğle saatlerinde etkili olan sağanak yağmur hayatı olumsuz etkiledi. Sağanak yağışın ardından cadde ve sokaklar adeta göle döndü. Trafikte araçlar dikkatli seyrederken trafikte aksamalar yaşandı. Bazı araçlar arızalandı. Ekipler ve vatandaşlar suyu tahliye etmek için uzun uğraşlar verdi.